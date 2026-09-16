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Setelah Mengamati Persib Bandung, Pelatih FC Seoul Terang-terangan Ngomong Begini

Setelah Mengamati Persib Bandung, Pelatih FC Seoul Terang-terangan Ngomong Begini
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Skuad Persib Bandung menjalani sesi latihan di Korea. Foto: Persib.

jpnn.com - BANDUNG - Pelatih FC Seoul Kim Gi-dong memberikan perhatian khusus terhadap kekuatan Persib Bandung yang akan menjadi lawan timnya pada babak penyisihan grup AFC Champions League Two (ACL 2) 2026/2027.

Pertandingan FC Seoul vs Persib Bandung akan berlangsung di Stadion Piala Dunia Seoul, Korea Selatan, pada hari ini Rabu 16 September 2026 pukul 17.00 WIB.

Kim Gi-dong mengaku mulai mempelajari Persib secara serius setelah hasil undian ACL 2 mempertemukan kedua tim.

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Sebelum hasil undian keluar, pelatih Seoul FC itu mengaku belum banyak mengetahui tentang Persib karena tidak memiliki hubungan atau pengalaman menghadapi klub asal Kota Bandung tersebut.

Namun, situasi berubah setelah Persib dipastikan menjadi salah satu lawan FC Seoul.

"Sebenarnya saat bersiap untuk ACL, tim Bandung ini, karena sebelumnya saya tidak memiliki titik temu atau hubungan dengan mereka, saya sempat kurang mengetahui," katanya.

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"Namun, setelah proses undian keluar, sejak saat itu saya mulai tertarik dan mencari tahu tentang tim ini," sambungnya.

Dari hasil pengamatannya, Kim Gi-dong menilai Persib merupakan tim yang memiliki kualitas bagus.

Persib Bandung yang akan jadi lawan FC Seoul di laga perdana babak penyisihan Grup ACL Two 2026/2027.

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