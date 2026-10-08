Setelah Menguasai Indonesia, Persib Bandung Ingin Menaklukkan Asia

jpnn.com - Persib Bandung membawa misi besar saat memulai perjalanan di ASEAN Club Championship Shopee Cup 2026/27.

Setelah tiga musim beruntun menguasai Liga Indonesia, Pangeran Biru kini ingin membawa keberhasilan tersebut ke panggung Asia.

Persib tercatat menjadi juara Liga Indonesia pada musim 2023/24, 2024/25, dan 2025/26. Rangkaian prestasi tersebut menjadi modal bagi Maung Bandung untuk menghadapi persaingan dengan klub-klub dari kawasan Asia

Kapten Persib Marc Klok melihat pencapaian tersebut sebagai awal, bukan akhir. Menurutnya, keberhasilan di Indonesia harus diikuti dengan keberanian menghadapi persaingan yang lebih luas.

“Kami sudah melewati perjalanan yang sangat baik di kompetisi domestik. Sekarang waktunya membawa semangat tersebut ke pertandingan Asia Tenggara dan melihat sejauh mana kami bisa bersaing," ucapnya.

Bukan Hanya Membawa Nama Persib

Perjalanan Persib di level internasional memiliki makna lebih besar bagi Klok. Ketika tampil di luar negeri, skuad Pangeran Biru juga menjadi representasi Indonesia.

Karena itu, Klok menilai setiap pertandingan internasional memiliki motivasi tersendiri. Ada tanggung jawab yang ikut melekat ketika Persib menghadapi klub dari negara lain.

"Bagi klub dan Indonesia, selalu menyenangkan bertanding di kancah internasional untuk mewakili negara dan klub," tambahnya.