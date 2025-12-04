menu
JPNN.com » Ekonomi » Bisnis » Setelah Menjelaskan Kasus Bandara IMIP, Luhut Membantah Terkait PT Toba Pulp Lestari

Setelah Menjelaskan Kasus Bandara IMIP, Luhut Membantah Terkait PT Toba Pulp Lestari

Setelah Menjelaskan Kasus Bandara IMIP, Luhut Membantah Terkait PT Toba Pulp Lestari
Luhut Pandjaitan. Foto: Ricardo/dok.JPNN.com

jpnn.com - JAKARTA - Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan melalui juru bicaranya, Jodi Mahardi, membantah isu keterlibatan atau kepemilikan dirinya di PT Toba Pulp Lestari (TPL).

“Sehubungan dengan beredarnya berbagai informasi yang simpang siur di media sosial maupun ruang publik, kami sampaikan informasi tersebut adalah tidak benar,” kata Juru Bicara Luhut, Jodi Mahardi, dalam keterangan tertulis di Jakarta, Kamis (4/12).

Jodi menyatakan Luhut Pandjaitan tidak memiliki, terafiliasi, maupun terlibat dalam bentuk apa pun, baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan Toba Pulp Lestari.

“Setiap klaim yang beredar terkait kepemilikan atau keterlibatan beliau merupakan informasi yang keliru dan tidak berdasar,” ujar Jodi.

Dia menyampaikan, Luhut sebagai pejabat negara konsisten mematuhi seluruh ketentuan perundang-undangan yang mengatur transparansi, etika pemerintahan, dan pengelolaan potensi konflik kepentingan.

Luhut, kata dia lagi, juga selalu terbuka terhadap proses verifikasi fakta dan mendorong publik untuk merujuk pada sumber informasi yang kredibel.

Juru Bicara Luhut mengimbau seluruh pihak untuk lebih berhati-hati dalam menyebarkan informasi yang tidak terverifikasi.

Selain itu, masyarakat juga diminta untuk mengutamakan etika dalam ruang digital, agar tidak menimbulkan kesalahpahaman dan disinformasi.

Luhut Panjaitan membantah isu kepemilikan di PT Toba Pulp Lestari, setelah sebelumnya menjelaskan kasus Bandara IMIP Morowali.

