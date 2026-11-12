Setelah Menunggu 34 Tahun, 1.570 Keluarga Transmigran Akhirnya Dapat Kepastian Hak Atas Tanah

jpnn.com, JAKARTA - Penantian panjang ribuan keluarga transmigran untuk mendapatkan kepastian hukum atas tanah yang mereka tempati akhirnya terjawab.

Kementerian Transmigrasi menyerahkan 2.770 sertifikat hak milik (SHM) kepada 1.570 kepala keluarga (KK) transmigran di 19 lokasi yang tersebar di lima provinsi dan delapan kabupaten, Kamis (12/11).

Bagi keluarga transmigran, sertifikat tersebut bukan sekadar dokumen administrasi. Kepemilikan tanah yang sah memberikan kepastian hukum atas tempat tinggal dan lahan yang selama ini mereka kelola, sekaligus menjadi landasan untuk membangun kehidupan dan mengembangkan usaha keluarga dengan lebih tenang.

Salah satu penerimanya adalah Abdul Habib, transmigran asal Timor Timur yang ditempatkan di SP 2 Malili, Desa Harapan, Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan, pada tahun 2000. Selama 26 tahun, ia menunggu kepastian hak atas tanahnya.

"Saya telah menunggu sekian lama, 26 tahun. Alhamdulillah hari ini kami telah menerima sertifikat terakhir kami mewakili semua warga transmigrasi. Sekali lagi mengucapkan terima kasih banyak yang sebesar-besarnya," ungkap Abdul saat menyampaikan testimoninya secara daring dari Luwu Timur.

Kebahagiaan serupa dirasakan Kornelis Gidungudana, warga UPT Elefare, Desa Gaura, Kabupaten Sumba Barat, Nusa Tenggara Timur. Sejak ditempatkan pada 2013, ia telah menunggu selama 13 tahun untuk mendapatkan sertipikat tanahnya.

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"Setelah menanti selama 13 tahun, hari ini kami mendapatkan sertifikat. Karena itu kami berterima kasih kepada Bapak Presiden Prabowo, Menteri Transmigrasi, Gubernur NTT, Bupati Sumba Barat. Salam Transmigrasi,” ujar Kornelis.

Negara Menunaikan Kewajiban kepada Transmigran