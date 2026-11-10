Setelah Menyatakan Mundur, Gibran Mau ke PTUN, Apa Lagi?
jpnn.com - JAKARTA - Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka meminta waktu kepada Presiden Prabowo Subianto untuk membuktikan keabsahan dokumen-dokumen yang dimilikinya melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan permintaan itu disampaikan Gibran saat bertemu dengan Prabowo.
"Bapak Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, dalam pertemuan tersebut juga memohon untuk diberi kesempatan membuktikan keabsahan dokumen-dokumen yang dimiliki melalui proses di Pengadilan Tata Usaha Negara," ujar Prasetyo kepada wartawan, pada Selasa (10/11).
Menurut dia, pemerintah menghormati langkah hukum yang akan ditempuh Gibran.
Dia juga memastikan tidak ada batas waktu khusus yang diberikan Prabowo untuk proses pembuktian tersebut.
"Ya, kan itu proses hukum. Untuk selanjutnya, kami tentunya menghormati dan dipersilakan kalau memang memohon kesempatan untuk dapat membuktikan melalui Peradilan Tata Usaha Negara," ujarnya.
Sebelumnya, Gibran Rakabuming Raka disebut menemui Presiden Prabowo Subianto dan menyatakan ingin mengundurkan diri.
Pertemuan tersebut berlangsung selama dua jam 30 menit.
Gibran Rakabuming Raka meminta waktu kepada Presiden Prabowo Subianto untuk membuktikan keabsahan dokumen-dokumen yang dimilikinya melalui PTUN
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