Setelah Menyebut 4 Hadiah untuk Guru, Prabowo: Natalia, Insyaallah Kau Akan Dapat Jalan
jpnn.com - JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto mengumumkan sejumlah "hadiah" bagi guru pada Puncak Peringatan Hari Guru Nasional (HGN) 2026, di Bogor, Kamis (26/11).
Pertama, pemerintah telah menyalurkan berbagai tunjangan senilai Rp70,64 triliun untuk guru aparatur sipil negara (ASN) dan Rp20,21 triliun untuk 916.075 guru non-ASN sepanjang Januari-November 2026.
Kedua, sebanyak 242.482 guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu diangkat menjadi PPPK penuh waktu tanpa tes.
Ketiga, 1.777.798 guru PPPK diberi kesempatan mengikuti tes CPNS formasi khusus, baik yang berusia di bawah maupun di atas 35 tahun.
Keempat, pada 2027–2029 pemerintah akan mengangkat 464.856 CPNS guru dari kalangan guru PPPK, guru non-ASN, dan lulusan D4/S1 yang belum menjadi guru.
"Itu, Mendikdasmen, hadiah-hadiah yang bisa kita (pemerintah) berikan," kata Prabowo kepada Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu'ti.
Dalam acara yang diselenggarakan di Sentul International Convention Center (SICC), Kabupaten Bogor tersebut, Presiden juga mengumumkan rencana pengiriman 3.350 guru ke luar negeri pada 2027 untuk mengikuti pelatihan dan pendidikan di Kanada, Inggris, China, India, Maroko, Thailand, Filipina, Malaysia, dan Rusia.
Di bidang sarana, pemerintah menargetkan perbaikan 100.000 sekolah pada tahun depan dan 100.000 sekolah lagi pada 2028, setelah hampir 70.000 sekolah diperbaiki hingga akhir tahun ini.
Jutaan guru PPPK diberi kesempatan mengikuti tes CPNS formasi khusus, termasuk yang berusia di atas 35 tahun.
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