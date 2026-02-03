menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Entertainment » Gosip » Setelah Minta Maaf, Denada Ungkap Harapan untuk Ressa Rossano

Setelah Minta Maaf, Denada Ungkap Harapan untuk Ressa Rossano

Setelah Minta Maaf, Denada Ungkap Harapan untuk Ressa Rossano
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Penyanyi Denada di kawasan Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (19/6) malam. Foto: Firda/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Penyanyi Denada telah menyampaikan pernyataan bahwa Ressa Rossano merupakan anak kandungnya.

Dia kini berharap Ressa Rossano bisa memaafkan dan menerima dirinya sebagai seorang ibu.

"Saat ini saya cuma bisa berdoa dan saya hanya bisa berharap semoga Ressa mau memaafkan saya dan menerima saya, ibu kandungnya, dengan segala kekurangan saya dan dengan keadaan bahwa saya masih harus banyak belajar untuk menjadi ibu yang sesuai dengan harapan anak-anak saya," kata Denada dalam video resmi yang diunggah di Instagram, Senin (2/2).

Baca Juga:

Dalam video tersebut, perempuan berusia 47 tahun itu mengatakan bahwa Ressa Rossano memang anak kandungnya.

Denada lantas menyampaikan permohonan maaf kepada Ressa Rossano yang ditinggalkannya sejak kecil.

"Saat itu kondisi psikis saya sedang tidak layak. Itu kesalahan saya, itu kebodohan saya, itu kekhilafan saya, dan saya minta maaf," jelas mantan istri Jerry Aurum itu.

Baca Juga:

Selanjutnya Denada memohon maaf kepada orang tua serta keluarga.

Dia berharap dosa dan kekhilafan yang dilakukan masih bisa terampuni.

Penyanyi Denada telah menyampaikan pernyataan bahwa Ressa Rossano merupakan anak kandungnya.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI