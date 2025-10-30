Setelah Nikita Mirzani Divonis 4 Tahun, Pihak Reza Gladys Singgung Soal Ini
jpnn.com, JAKARTA - Reza Gladys melalui kuasa hukumnya, Surya Batubara menanggapi soal Nikita Mirzani yang divonis 4 tahun penjara.
Dia menyebut bahwa fokus utama pihaknya bukan berapa lama hukuman yang dijatuhi kepada Nikita Mirzani.
"Kami selaku kuasa hukum Reza Gladys sudah menyatakan dari awal, bagi kami yang penting terbukti dinyatakan bersalah," ungkap Surya Batubara di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan, Selasa (28/10).
Kuasa hukum Reza Gladys itu lantas menegaskan bahwa vonis tersebut sepenuhnya keputusan majelis hakim.
Oleh karena itu, pihaknya menyerahkan soal putusan tersebut kepada majelis hakim.
"Masalah 4 tahun atau lebih, itu urusan majelis hakim. Kami serahkan pada majelis hakim," ucap Surya Batubara.
Adapun di tengah proses hukum yang berjalan, sempat muncul isu soal kualitas produk kecantikan Reza Gladys.
Terkait hal tersebut, Surya Batubara justru menanggapi dengan santai.
Kuasa hukum Reza Gladys, Surya Batubara mempersilakan siapa pun yang merasa produk kecantikan kliennya bermasalah untuk membuktikannya secara hukum.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- 3 Berita Artis Terheboh: Deddy Corbuzier Digugat Cerai, Reza Gladys Beri Tanggapan
- Terungkap, Ini Alasan Hakim Menjatuhkan Vonis 4 Tahun pada Nikita Mirzani
- Nikita Mirzani Berencana Ajukan Banding, Pihak Reza Gladys Tanggapi Begini
- Nikita Mirzani Divonis 4 Tahun Penjara, Pihak Reza Gladys Merasa Senang
- 3 berita Artis Terheboh: Nikita Mirzani Divonis 4 Tahun Penjara dan Denda Rp 1 Miliar
- Divonis 4 Tahun Penjara, Nikita Mirzani Bakal Banding?