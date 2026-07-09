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Setelah Operasi Plastik, Elly Sugigi Merasa Mirip Ayu Azhari

Setelah Operasi Plastik, Elly Sugigi Merasa Mirip Ayu Azhari
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Elly Sugigi alias Mpok Elly. Foto: Instagram/ellysugigi_real_

jpnn.com, JAKARTA - Selebritas Elly Sugigi mengaku puas dengan hasil operasi plastik yang dijalani.

Meski sempat merasa aneh, dia kini menyebut kecantikannya mirip dengan sejumlah selebritas.

"Aneh, mirip Ayu Azhari, Irish Bella, Adelia Pasha," kata Elly Sugigi saat menjadi bintang tamu Rumpi di Trans TV pada Rabu (8/7).

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Perempuan yang karib disapa Mpok Elly itu makin percaya diri setelah menjalani operasi plastik.

Meski demikian, Elly Sugigi mengaku tetap saja mendapatkan kritik dari netizen di media sosial.

"Bukan hidung lu yang dibenerin, tapi gigi lu yang dibenerin," ucap mantan koordinator penonton bayaran itu membacakan salah satu komentar netizen.

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Adapun Elly Sugigi baru saja menjalani operasi plastik di bagian hidung dan kantung mata.

Dia tidak menutup kemungkinan untuk kembali melakukan operasi,;termasuk bagian mulut atau gigi.

Selebritas Elly Sugigi mengaku puas dengan hasil operasi plastik yang dijalani. Meski sempat merasa aneh, dia kini menyebut kecantikannya...

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