Setelah Penetapan NIP PPPK Paruh Waktu, Ada 1 Tahapan Lagi Dinanti Honorer

jpnn.com - JAKARTA – Saat ini hingga beberapa hari ke depan para calon PPPK Paruh Waktu sibuk mengurus berkas dokumen untuk pengisian Daftar Riyawat Hidup (DRH)

Berdasar Surat BKN Nomor: 13834/B-KS.04.01/SD/D/2025 Jakarta tertanggal 11 September 2025 jadwal pengisian DRH PPPK Paruh Waktu diperpanjang hingga 22 September.

Adapun perpanjangan jadwal tahapan pengangkatan PPPK Paruh Waktu Tahun Anggaran 2024 sebagai berikut:

1. Pengisian DRH PPPK Paruh Waktu yang semula 28 Agustus s/d 15 September 2025 menjadi 28 Agustus s/d 22 September 2025

2. Usul Penetapan NI PPPK Paruh Waktu 28 Agustus s/d 20 September 2025 menjadi 28 Agustus s/d 25 September 2025

3. Penetapan NI PPPK Paruh Waktu 28 Agustus s/d 30 September 2025 menjadi 28 Agustus s/d 30 September 2025

Setelah penetapan NIP PPPK Paruh Waktu, apa lagi yang harus ditunggu?

"Setelah ada penetapan dari BKN, mereka langsung mendapatkan surat keputusan (SK Pengangkatan). Tidak ada lagi tes atau ujian lainnya," kata Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat (NTB), Lalu Wardihan di Lombok Tengah, Sabtu (13/9).