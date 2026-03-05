menu
Setelah Persija Jakarta, Fabio Lefundes Siapkan Borneo FC Hadapi 2 Ujian Berat
Pasukan Borneo FC berlatih. Foto: Borneo FC.

jpnn.com - Pelatih Borneo FC Fabio Lefundes memilih bersikap realistis saat berbicara mengenai peluang juara timnya pada BRI Super League 2025/26.

Alih-alih membahas gelar juara, Lefundes menegaskan anak asuhnya hanya ingin menjaga konsistensi dengan mengincar hasil maksimal di setiap pertandingan.

Menurutnya, kompetisi masih panjang sehingga terlalu cepat untuk memikirkan akhir musim.

"Kami merupakan tim yang bekerja keras dan solid. Kami ingin sampai akhir kompetisi, pada kondisi yang lebih baik," ucapnya.

Dalam waktu dekat, Pesut Etam akan menjalani pertandingan penting melawan Persebaya Surabaya di Stadion Segiri, Samarinda, Sabtu (7/3/2026).

Setelah itu, Borneo FC juga akan menghadapi salah satu pesaing kuat lainnya, yakni Persib Bandung.

Lefundes menilai fokus pada satu pertandingan demi pertandingan adalah pendekatan terbaik untuk menjaga peluang timnya tetap terbuka.

"Kami akan melawan Persebaya. Kemudian, baru Persib Bandung."

Borneo FC mulai menunjukkan konsistensi di papan atas. Namun, ujian-ujian menanti, kata Fabio Lefundes.

