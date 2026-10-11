Setelah PPPK, Giliran Berikutnya Anggota TNI dan Polri

jpnn.com - BENGKAYANG - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Kayong Utara, Provinsi Kalimantan Barat, melakukan layanan jemput bola aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Aktivasi IKD bagi PPPK itu untuk mempermudah akses layanan administrasi kependudukan tanpa harus datang ke kantor.

Kepala Disdukcapil Kayong Utara Aslinda mengatakan layanan jemput bola itu memanfaatkan kegiatan orientasi PPPK pada 7–20 Oktober 2026 sebagai kesempatan untuk memperluas aktivasi IKD di kalangan Aparatur Sipil Negara (ASN).

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Aslinda mengatakan pelayanan langsung di lokasi kegiatan membuat peserta orientasi lebih mudah mengakses layanan sekaligus menghemat waktu karena tidak perlu datang secara khusus ke Kantor Disdukcapil.

“Dengan jemput bola ini, ASN tidak perlu lagi meluangkan waktu khusus ke kantor Dukcapil. Aktivasi bisa dilakukan langsung di sela kegiatan orientasi, sehingga lebih praktis dan tidak mengganggu tugas kedinasan,” katanya di Ketapang, Sabtu (10/10).

Ia menjelaskan bahwa langkah tersebut juga menjadi bagian dari percepatan transformasi digital administrasi kependudukan di lingkungan pemerintahan.

ASN diharapkan tidak hanya memanfaatkan identitas digital untuk kebutuhan administrasi, tetapi juga menjadi contoh bagi masyarakat dalam penggunaan layanan digital.

Selain mempermudah akses identitas kependudukan, IKD juga dapat dimanfaatkan untuk mendukung pemutakhiran data kependudukan.