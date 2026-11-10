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Setelah PPPK Paruh Waktu jadi PPPK Penuh, Anggaran Naik Dua Kali Lipat

Setelah PPPK Paruh Waktu jadi PPPK Penuh, Anggaran Naik Dua Kali Lipat
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Ilustrasi ASN PPPK dan PPPK Paruh Waktu. Foto: Sam/JPNN.com

jpnn.com - BOGOR - Pemerintah pusat bersama DPR RI telah menyepakati pengangkatan PPPK paruh waktu menjadi PPPK penuh waktu mulai 1 Januari 2027.

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi pada 6 November 2026 mengatakan kebijakan tersebut diputuskan setelah pemerintah melakukan sejumlah perhitungan dan berkoordinasi dengan pimpinan DPR RI.

Namun, hingga hari ini belum terbit regulasi yang mengatur hal teknis pengangkatan PPPK paruh waktu lintas profesi menjadi PPPK penuh waktu, termasuk soal penganggaran untuk gaji.

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Jika gaji PPPK penuh waktu hasil alih status nantinya harus ditanggung APBD, Pemerintah Kabupaten Bogor, Jawa Barat, membutuhkan anggaran sekitar Rp600 miliar untuk pengangkatan 9.687 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu menjadi penuh waktu pada 2027.

"Kebutuhan kita (Pemkab Bogor) secara total memang Rp600 miliar untuk PPPK paruh waktu menjadi penuh waktu," kata Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Bogor Achmad Wildan di Cibinong, Senin (9/11).

Dia menjelaskan, Pemerintah Kabupaten Bogor berharap kebutuhan anggaran tersebut dapat ditanggung pemerintah pusat.

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Menurut dia, apabila seluruh pembiayaan tersebut ditanggung pemerintah pusat, APBD Kabupaten Bogor berpotensi menghemat anggaran sekitar Rp600 miliar.

"Ya, mudah-mudahan itu benar dibiayai oleh pusat. Kami berharap seperti itu," ujarnya.

Semoga saja anggaran gaji PPPK penuh waktu hasil alih status dari PPPK paruh waktu ditanggung APBN.

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