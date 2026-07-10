Setelah Prabowo Mencari Erick dan Purbaya, PSSI Fokus Target Indonesia Masuk Piala Dunia 2030

jpnn.com - JAKARTA - Anggota Komite Eksekutif (Exco) PSSI Arya Sinulingga memastikan federasi sepak bola tanah air itu tidak tinggal diam setelah Presiden Prabowo Subianto menyoroti absennya Timnas Indonesia di Piala Dunia 2026.

PSSI kini mengalihkan fokus dengan target besar membawa Skuad Garuda tampil di Piala Dunia 2030.

Arya menilai pernyataan Prabowo saat peluncuran biodiesel B50 di Karawang, Jawa Barat, merupakan sinyal kuat pemerintah ingin sepak bola Indonesia terus didorong hingga mampu bersaing di panggung dunia.

Menurutnya, perhatian Presiden Prabowo menjadi suntikan semangat sekaligus bukti negara siap memberikan dukungan.

"Pak Prabowo mencari Pak Erick Thohir dan juga Menkeu. Itu menunjukkan beliau memahami bahwa untuk membawa Timnas ke Piala Dunia dibutuhkan dukungan penuh, termasuk pendanaan," kata Arya usai menghadiri Seremoni Pelepasan Tim Indonesia ke Gothia Cup 2026 di Jakarta, Jumat (10/7/2026).

Arya menyebut dukungan pemerintah, terutama melalui anggaran negara, menjadi salah satu faktor penting agar program pembinaan dan persiapan Timnas Indonesia bisa berjalan maksimal.

Ia juga menegaskan Prabowo selama ini selalu memberikan dukungan terhadap langkah-langkah strategis PSSI, termasuk program naturalisasi pemain.

Meski mimpi tampil di Piala Dunia 2026 kandas setelah langkah Timnas Indonesia terhenti di putaran keempat Kualifikasi Piala Dunia zona Asia, PSSI memastikan perjuangan belum berakhir.