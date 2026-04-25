Setelah Practice, Marc Marquez Buka Target di MotoGP Spanyol
jpnn.com - JEREZ - Pembalap utama Ducati Marc Marquez menempatkan catatan waktu terbaiknya di urutan ke-4 pada Practice MotoGP Spanyol, di Sirkuit Jerez, Jumat (24/4) malam WIB.
Hasil itu cukup membawa Marc mendapat akses langsung ke kualifikasi utama (Q2).
Pembalap terbaik pada practice itu sendiri ditempati adik Marc, yakni Alex Marquez.
Marc mengaku menerima hasil pada latihan bebas pertama (FP1) dan practice. Dia pun mengonfirmasi bahwa bahunya dalam kondisi lebih baik setelah istirahat hampir sebulan.
"Ini adalah hasil yang dapat diterima, tidak bagus atau buruk," kata Marc seperti dikutip dari GPone.com.
Marc puas karena tujuan utamanya di hari pertama, yakni lulus ke Q2, tercapai.
"Namun, itu belum atau bukan sesuatu yang pasti, dan kami harus terus bekerja meningkatkan dan mencoba untuk memperebutkan podium (finis 1, 2, atau 3)," katanya.
“Saat ini kami belum dekat ke tujuan, jadi, kami perlu meningkatkan, dan kualifikasi akan sangat penting," imbuhnya.
Apa target Marc Marquez di MotoGP Spanyol setelah melakoni practice. Gak besar, tetapi tak kecil.
