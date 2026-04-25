menu
JPNN.comJPNN.com
Setelah Practice, Marc Marquez Buka Target di MotoGP Spanyol

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Marc Marquez (93) dibayangi Jack Miller dalam Practice MotoGP Spanyol di Jerez. Foto: Pierre-Philippe Marcou/AFP

jpnn.com - JEREZ - Pembalap utama Ducati Marc Marquez menempatkan catatan waktu terbaiknya di urutan ke-4 pada Practice MotoGP Spanyol, di Sirkuit Jerez, Jumat (24/4) malam WIB.

Hasil itu cukup membawa Marc mendapat akses langsung ke kualifikasi utama (Q2).

Pembalap terbaik pada practice itu sendiri ditempati adik Marc, yakni Alex Marquez.

Baca Juga:

Marc mengaku menerima hasil pada latihan bebas pertama (FP1) dan practice. Dia pun mengonfirmasi bahwa bahunya dalam kondisi lebih baik setelah istirahat hampir sebulan.

"Ini adalah hasil yang dapat diterima, tidak bagus atau buruk," kata Marc seperti dikutip dari GPone.com.

Marc puas karena tujuan utamanya di hari pertama, yakni lulus ke Q2, tercapai.

Baca Juga:

"Namun, itu belum atau bukan sesuatu yang pasti, dan kami harus terus bekerja meningkatkan dan mencoba untuk memperebutkan podium (finis 1, 2, atau 3)," katanya.

“Saat ini kami belum dekat ke tujuan, jadi, kami perlu meningkatkan, dan kualifikasi akan sangat penting," imbuhnya.

Apa target Marc Marquez di MotoGP Spanyol setelah melakoni practice. Gak besar, tetapi tak kecil.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co