Setelah Proses Panjang, Erin Akhirnya Lepas Nama Andre Taulany

jpnn.com, JAKARTA - Rien Wartia Trigina atau yang dikenal sebagai Erin akhirnya melepas nama Andre Taulany dari akun miliknya di Instagram.

Sebelumnya memakai nama @erintaulany, dia kini menggunakan username @erintrygina.

Perubahan tersebut terjadi setelah proses yang cukup panjang. Erin diketahui sudah mengajukan pergantian nama akun kepada Meta sejak September 2025.

Pergantian username itu tidak langsung selesai karena akun Instagram milik Erin sudah terverifikasi atau memiliki centang biru.

Dia pun harus menunggu proses dari pihak Meta hingga akhirnya perubahan tersebut terealisasi pada Selasa (22/9).

Erin mengatakan pergantian nama tersebut memang membutuhkan waktu karena harus ditangani oleh pihak Meta internasional.

“Saya sudah proses itu dari September, dari pihak Meta harus ke internasional, pihak Meta internasional. Karena waktu pas lagi nama itu dibuat, itu diproses dari pihaknya dia, orangnya dia. Jadi memang agak lama,” ungkap Erin di Polres Metro Jakarta Selatan beberapa waktu lalu.

Mantan istri Andre Taulany itu mengaku terus berupaya agar nama tersebut bisa segera diubah.