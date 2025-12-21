menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Olahraga » Liga Indonesia » Setelah Puasa Poin, Persib Bandung Mencari Jawaban saat Menjamu Bhayangkara FC

Setelah Puasa Poin, Persib Bandung Mencari Jawaban saat Menjamu Bhayangkara FC

Setelah Puasa Poin, Persib Bandung Mencari Jawaban saat Menjamu Bhayangkara FC
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Skuad Persib Bandung. Foto: Persib.

jpnn.com - Persib Bandung bersiap menghadapi ujian berikutnya pada pekan ke-15 BRI Super League dengan menjamu Bhayangkara FC.

Menurut jadwal, pertandingan Persib vs Bhayangkara FC akan digelar di tadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Minggu (21/12/2025), pukul 19.00 WIB.

Persib Incar Kebangkitan di Kandang

Pertandingan ini menjadi momentum penting bagi Persib untuk memperbaiki hasil setelah pada laga sebelumnya menelan kekalahan 0-2 di markas Malut United.

Baca Juga:

Kini, kondisi tim dinilai lebih menguntungkan karena Persib memiliki rentang waktu persiapan yang lebih panjang dibandingkan laga-laga sebelumnya.

Waktu Istirahat yang Cukup Jadi Modal Tambahan

Pelatih Persib Bojan Hodak mengungkapkan bahwa jeda pertandingan yang ideal memberi dampak positif terhadap anak asuhnya.

"Sekarang kami memiliki waktu yang cukup untuk beristirahat dan mempersiapkan diri."

Baca Juga:

"Tidak seperti sebelumnya, ketika kami harus bermain dengan jarak pertandingan yang sangat berdekatan," ucap pelatih asal Kroasia itu.

Hodak memastikan proses persiapan berjalan sesuai rencana. 

Persib Bandung bersiap menghadapi ujian berikutnya pada pekan ke-15 BRI Super League dengan menjamu Bhayangkara FC.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI