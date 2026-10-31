Setelah Putusan MA, Hak Angket Ijazah Gibran Perlu Dukungan Lintas Partai

jpnn.com, JAKARTA - Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menyebut langkah parlemen menggunakan hak angket ijazah Wapres RI Gibran Rakabuming Raka tak bisa berjalan sendiri.

Hasto berkata demikian saat menerima pertanyaan awak media soal upaya PDIP mendorong hak angket di Senayan setelah putusan MA.

Dia menjawab itu dengan mengungkit jumlah anggota PDIP di DPR yang hanya 110 atau 18 persen dari total kursi parlemen.

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"Ya, kami PDIP, kan, kekuatannya 18 persen sekian. Kami hanya punya 110 kursi," ujarnya.

Hasto mengatakan perlu dijalin dialog untuk membahas kemungkinan DPR menggunakan hak angket terkait polemik ijazah Gibran setelah putusan MA.

"Jadi, kami meyakini partai-partai lain juga akan mendengarkan suara tersebut," katanya.

Namun, dia mengatakan persoalan terkait ijazah Gibran harus diselesaikan semua demi menyelesaikan krisis moral di level kepemimpinan nasional.

"Kalau ini tidak diatasi, akan menciptakan krisis moral yang berkepanjangan, menciptakan krisis keteladanan yang berkepanjangan," ujar Hasto.