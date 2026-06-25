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Setelah Rekrut Syahrul Trisna, Arema FC Putuskan Nasib Dua Kipernya

Setelah Rekrut Syahrul Trisna, Arema FC Putuskan Nasib Dua Kipernya
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Suporter Arema FC. Foto: Arema.

jpnn.com - Persaingan memperebutkan posisi di bawah mistar Arema FC dipastikan makin panas.

Setelah mendatangkan kiper baru Syahrul Trisna, manajemen memastikan dua penjaga gawang lama tetap bertahan di Stadion Kanjuruhan.

Muhammad Adi Satryo dipastikan melanjutkan kiprahnya bersama Arema FC setelah mendapatkan kontrak baru berdurasi satu musim.

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Sementara itu, Gianluca Pandeynuwu kembali dipertahankan dengan status pinjaman dari Persis Solo.

Keputusan tersebut menunjukkan bahwa manajemen tidak hanya fokus pada perekrutan pemain anyar, tetapi juga berupaya menjaga komposisi tim.

Dengan bertahannya Adi Satryo dan Gianluca, Arema FC kini memiliki tiga penjaga gawang yang siap bersaing memperebutkan posisi utama di bawah mistar.

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General Manager Arema FC Yusrinal Fitriandi menjelaskan bahwa keputusan mempertahankan kedua pemain tersebut merupakan hasil evaluasi yang dilakukan bersama tim pelatih.

Menurutnya, kualitas yang dimiliki Adi Satryo dan Gianluca masih sesuai dengan kebutuhan tim untuk mengarungi kompetisi musim mendatang.

Persaingan memperebutkan posisi di bawah mistar Arema FC dipastikan makin panas.

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