menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Nasional » Istana » Setelah Resmi Dibentuk, Komite Reformasi Polri akan Bekerja Selama 6 Bulan

Setelah Resmi Dibentuk, Komite Reformasi Polri akan Bekerja Selama 6 Bulan

Setelah Resmi Dibentuk, Komite Reformasi Polri akan Bekerja Selama 6 Bulan
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Masa kerja Komite Reformasi Polri. Foto: Ricardo/jpnn.com

jpnn.com, JAKARTA - Wakil Menteri Sekretaris Negara (Wamensesneg) Bambang Eko Suhariyanto menyebut Komite Reformasi Polri dari Presiden RI Prabowo Subianto, akan bekerja selama enam bulan setelah resmi dibentuk.

"Reformasi Polri itu ad hoc, ad hoc. Kerjanya sekitar enam bulan kalau enggak salah," kata Bambang menjawab pertanyaan awak media di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (26/9).

Komite Reformasi Polri bakal terdiri dari sembilan figur dengan satu di antaranya diisi eks Menko Polhukam Mahfud Md serta seseorang eks Kapolri.

Baca Juga:

Bambang mengaku belum bisa mengungkap figur yang ditunjuk Presiden Prabowo masuk Komite Reformasi Polri.

"Ada beberapa, ya, Mahfud Md. Nanti saya cek lagi, deh, saya takut salah saya," ujarnya. 

Bambang hanya menekankan sosok di dalam Komite Reformasi Polri akan dilantik setelah Prabowo menyelesaikan kunjungan kerja.

Baca Juga:

"Tunggu Presiden datang saja," ujar dia.

Sebelumnya, Mensesneg Prasetyo Hadi mengatakan pemerintah pusat bakal membentuk Komite Reformasi Polri.

Wamensesneg Bambang Eko Suhariyanto mengungkapkan durasi kerja Komite Reformasi Polri setelah resmi dibentuk. Berapa lama?

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI