Setelah Rilis 17 Lagu, Hayley Williams Kembali Beri Kejutan

jpnn.com, AMERIKA SERIKAT - Penyanyi Hayley Williams kembali memberi kejutan setelah merilis 17 single pada awal Agustus 2025 ini.

Kali ini, dia mempersembahkan sebuah video klip untuk single yang bertajuk Glum.

Menariknya lagi, video terbaru dari Hayley Williams itu disutradarai oleh rekan satu band Paramore, Zac Farro dan AJ Gibboney.

Setelah menyelesaikan kontrak 20 tahun lebih dengan Atlantic Records pada Desember 2023, Paramore akhirnya mengumumkan resmi menjadi band independen.

Vokalis Paramore, Hayley Williams kemudian merilis koleksi 17 lagu lewat Post Atlantic besutannya dan didistribusikan oleh Secretly Distribution.

Hayley Williams dan Daniel James menulis, memainkan, dan merekam berbagai instrumen di tiap lagu dalam koleksi 17 single baru ini.

Selain itu, ada juga kontribusi dari Brian Robert Jones dan Joey Howard, serta peran dari Jim-E Stack pada lagu True Believer.

Hayley Williams baru-baru ini juga merilis video musik Ego Death At A Bachelorette Party yang disutradarai oleh Zachary Gray.