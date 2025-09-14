Setelah Rumah Dijarah, Eko Patrio Masih Kumpulkan Uang
jpnn.com, JAKARTA - Eko Patrio merupakan salah satu anggota DPR RI yang rumahnya menjadi sasaran penjarahan beberapa waktu lalu.
Setelah kejadian penjarahan itu, politikus sekaligus pelawak 54 tahun tersebut belum kembali ke rumahnya.
Eko Patrio mengaku dirinya dan keluarga masih tinggal di sebuah rumah kontrakan.
"Ya sementara saya masih ngontrak sekarang di suatu tempat di pinggiran Jakarta," ujar Eko Patrio di Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Jumat (12/9) malam.
Dia mengaku belum memikirkan lebih lanjut masalah rumahnya tersebut.
Pemilik nama asli Eko Hendro Purnomo itu masih mengumpulkan uang untuk bisa merenovasi rumahnya tersebut.
"Ya begitu lah, untuk rumah saya belum kepikiran, semoga ada rejeki, saya mau benerin rumah saya," tuturnya.
Politikus dari PAN itu tak menampik ada perasaan sedih dan kecewa melihat kediamannya yang menjadi sasaran penjarahan.
