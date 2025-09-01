Setelah Rumah Eko Patrio Dijarah, Pihak Kompleks Melarang Pengambilan Gambar
jpnn.com, JAKARTA - Pengurus kompleks tempat tinggal komedian sekaligus anggota DPR RI Eko Patrio, menerapkan aturan pelarangan pengambilan gambar setelah adanya kejadian penjarahan.
Ayip Fadillah selaku petugas keamanan lingkungan kompleks menjelaskan larangan tersebut bagian dari permintaan dari warga yang masih trauma.
"Di sini banyak warga mungkin masih trauma, apa bagaimana dengan kejadian kemarin, jadi dia enggak mau ada media mana pun di kompleks ini," kata Ayip Fadillah di Jalan Karang Anyar, Jakarta Selatan, Senin (1/9).
Ayip menuturkan peningkatan keamanan di kompleks tersebut lantas dilakukan sebagai respons terhadap permintaan warga.
Dia menyatakan pengamanan dilakukan di seluruh rumah warga, bukan hanya di kediaman Eko Patrio.
"Kalau buat keamanan, karena ada suatu kejadian, kami amanin, di rumah manapun kami amankan," imbuhnya.
Meskipun ada peningkatan fokus pengamanan di sekitar lokasi kejadian, Ayip menyatakan sistem shift petugas keamanan tetap berjalan seperti biasa.
Peningkatan pengamanan diharapkan dapat meredakan kekhawatiran warga pasca-kejadian yang membuat trauma.
