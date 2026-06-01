Setelah Salah Kaprah, Mario G Klau Kini Tarik Ulur

jpnn.com, JAKARTA - Penyanyi sekaligus penulis lagu, Mario G Klau melanjutkan perjalanan musik lewat single terbaru yang berjudul Tarik Ulur.

Setelah merilis Salah Kaprah yang memperlihatkan sisi lebih ringan dan upbeat dari musikalitas, dia kini kembali membawa cerita yang terasa dekat dengan banyak orang, yakni hubungan tanpa kepastian yang perlahan melelahkan hati.

Tarik Ulur menjadi kelanjutan emosional dari warna musik yang mulai diperlihatkan Mario G Klau lewat Salah Kaprah.

Bila sebelumnya berbicara tentang keberanian untuk maju dalam cinta, dia kali ini justru mengangkat fase ketika seseorang mulai lelah terus mengejar hubungan yang tidak memiliki arah jelas.

Lagu Tarik Ulur menggambarkan situasi yang sering terjadi di era sekarang: ketika komunikasi berjalan intens, rasa tumbuh semakin dalam, namun status hubungan terus menggantung tanpa kepastian.

Berangkat dari pengalaman dan pengamatan personal, Mario G Klau menuangkan cerita tentang seseorang yang perlahan terbawa perasaan setelah hubungan terasa semakin dekat.

Mulai dari obrolan kecil setiap hari, saling membalas story, hingga panggilan yang berubah, semuanya terasa seperti pertanda bahwa hubungan itu akan menuju sesuatu yang lebih serius. Namun ketika pembicaraan soal kepastian mulai muncul, jawaban yang diterima justru terus mengambang.

Dengan balutan musik pop emosional khas Mario G Klau, Tarik Ulur hadir sebagai lagu yang mewakili perasaan banyak orang yang pernah berada di hubungan tanpa kepastian.