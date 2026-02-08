menu
Setelah Sampaikan Pengakuan Penting, Denada Ingin Bertemu dengan Ressa Rossano

Setelah Sampaikan Pengakuan Penting, Denada Ingin Bertemu dengan Ressa Rossano

Setelah Sampaikan Pengakuan Penting, Denada Ingin Bertemu dengan Ressa Rossano
Denada. Foto: Instagram/denadaindonesia

jpnn.com, JAKARTA - Penyanyi dangdut Denada merespons keinginan anaknya, Ressa Rossano untuk bertemu.

Manajernya, Risna Ories mengatakan bahwa Denada juga sangat ingin berjumpa dengan Ressa Rossano

"Denada pengin banget ketemu Ressa," kata Risna Ories dalam tayangan Intens Investigasi di YouTube baru-baru ini.

Menurutnya, Denada sudah memiliki rencana untuk bertemu dengan anak kandungnya itu.

Akan tetapi, Risna Ories belum bisa memastikan kapan Denada dan Ressa Rossano bersua.

"Sudah (rencana bertemu)," tambahnya.

Diketahui, Denada telah mengakui bahwa Ressa Rossano merupakan anak kandungnya.

Pengakuan tersebut disampaikan melalui video klarifikasi sekaligus permintaan maaf melalui akun miliknya di Instagram.

