Setelah Satu Tahun Pergi, Ikhwan Ali Tanamal Pulang ke Persib dengan Mimpi Besar

jpnn.com - Ada cerita berbeda yang sedang dijalani Ikhwan Ali Tanamal bersama Persib Bandung.

Setelah menghabiskan satu musim sebagai pemain pinjaman, winger berusia 23 tahun tersebut kini kembali berada di lingkungan Pangeran Biru dan berkesempatan merasakan persiapan tim dari awal.

Ikhwan menghabiskan musim 2025/2026 bersama Persis Solo. Dari 13 penampilan yang didapat, pengalaman tersebut menjadi bekal sebelum kembali bersaing di skuad Persib.

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Langkah Baru Ikhwan di Persib

Piala Presiden 2026 menjadi kesempatan awal bagi Ikhwan untuk kembali menunjukkan kemampuannya. Dia tercatat lima kali tampil bersama Persib.

Kini, tantangan berbeda menantinya. Ikhwan untuk pertama kalinya mengikuti pemusatan latihan Persib yang berlangsung di Bali.

"Buat saya, berada di sini memberikan pengalaman yang sangat berharga. Ini menjadi kesempatan pertama saya mengikuti TC bersama Persib, sehingga tentu ada kesan tersendiri," ujarnya.

Pemusatan latihan tersebut menjadi bagian dari persiapan Persib menyambut musim 2026/27. Selain mempertahankan performa di Super League, Persib juga harus menghadapi persaingan di kompetisi Asia.

Ingin Persib Lebih Berbicara di Asia

Ikhwan melihat kesempatan tampil di level Asia sebagai tantangan yang tidak boleh dilewatkan. Dia berharap seluruh persiapan yang dilakukan di Bali bisa membantu Persib meningkatkan pencapaiannya.