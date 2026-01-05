Setelah Sedia Aku Sebelum Hujan, Idgitaf Kini Hadirkan Rutinitas

jpnn.com, JAKARTA - Mengawali 2026, penyanyi sekaligus penulis lagu, Idgitaf menghadirkan single terbaru yang berjudul Rutinitas.

Lagu tersebut merupakan single kedua setelah penyanyi dengan panggilan Gita itu merilis Sedia Aku Sebelum Hujan pada awal Oktober 2025, lagu yang viral di media sosial.

Idgitaf meyakini bahwa lagu Rutinitas dapat menjadi penanda sebuah awal yang tidak biasa, sebuah karya jujur yang menyambut kenyataan bahwa tidak semua orang memulai tahun dengan kebahagiaan baru.

Baca Juga: Idgitaf Tutup 2025 dengan Pencapaian Luar Biasa

“Aku menulis lagu ini saat berada dalam fase overthinking ketika menghadapi begitu banyak orang yang baik di sekitarku, khususnya pasanganku. Ini justru bikin aku berpikir apakah aku bisa berlama-lama dengan mereka,” ungkap Idgitaf.

“Misalnya ada banyak sekali tempat memorable dan kenangan bersama. Lalu aku bertanya-tanya kalau suatu hari kami berpisah apakah aku bisa kembali ke tempat-tempat itu dan merasakan hal yang sama? Atau justru aku menghindari hal itu? Ada rasa khawatir dan bingung, apakah ini berarti aku akan punya rutinitas baru?” sambungnya.

Dalam lagu Rutinitas, Idgitaf langsung menohok sejak baris pertama. Dibuka dengan pedal steel guitar dari musisi tamu Amrus Ramadhan sebagai elemen musik country, permainan musik yang halus mengantarkan suasana sendu kemudian disambung dengan bagian chorus yang menyimpan harapan.

Sebagai single yang terbit setelah Sedia Aku Sebelum Hujan, Rutinitas mengusung gaya lirik yang cukup berbeda.

Bila Sedia Aku Sebelum Hujan menawarkan kesanggupan dan keteguhan, Rutinitas lebih diwarnai rasa pesimis dan khawatir tentang masa depan. Warna musiknya hampir serupa, yaitu pop dengan imbuhan unsur musik country serta lirik yang bersahaja sekaligus mengena.