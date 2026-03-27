Setelah Selamat dari Kecelakaan, Bos HS Langsung Berangkatkan Umrah 150 Karyawan

jpnn.com, MAGELANG - Bos rokok HS, Muhammad Suryo memberikan kabar gembira pada ribuan karyawannya. Tahun ini, dirinya akan memberangkatkan 150 karyawan beribadah umrah ke tanah suci.

Hal itu disampaikan Suryo ketika mengunjungi pabrik rokok HS di Muntilan, Magelang, Jumat (27/3). Hadiah umrah itu diberikan Suryo sebagai wujud syukur karena dia selamat dari musibah kecelakaan yang menimpanya.

Muhammad Suryo mengalami kecelakaan di Kulon Progo pada Minggu (1/3). Dalam peristiwa itu, Suryo sempat kritis dan dirawat intensif di rumah sakit, sementara istrinya, Anis Syarifah meninggal dunia.

"Ini bentuk syukur saya dan rasa terimakasih atas doa dan dukungan dari panjenengan semua. Kalian adalah penyemangat dan yang membuat saya tegar menghadapi cobaan ini. Saya minta terus doakan istri saya semoga husnul khatimah," ujar Suryo sambil terisak.

Program memberangkatkan karyawan umrah ini sudah dilakukan Suryo tiap tahun. Namun kali ini jumlah karyawan yang diberangkatkan umroh lebih banyak dari tahun-tahun sebelumnya.

Dalam kesempatan itu, Suryo juga memberikan fasilitas berupa tempat tinggal khusus atau mes untuk karyawan disabilitas yang bekerja di perusahaannya. Sebab, banyak karyawan disabilitas yang berasal dari luar Jogja dan Magelang.

Saat ini, sudah ada 21 karyawan disabilitas yang bekerja di pabrik rokok HS. Suryo menegaskan akan terus menerima karyawan disabilitas di pabriknya tanpa persyaratan apapun.

"Untuk kawan-kawan disabilitas yang sudah bekerja, akan kami buatkan mess khusus di sini. Kami juga akan terus menerima karyawan disabilitas dari manapun dan berapapun jumlahnya. Ayo kawan-kawan disabilitas di seluruh Indonesia, bergabung bersama kami. Semua bisa bekerja di sini tanpa ada syarat apapun," pungkasnya.