Setelah Situasi Aman, Meksiko Vs Inggris Luar Biasa, 3 Gol di Babak Pertama

jpnn.com - MEXICO CITY - Laga 16 Besar Piala Dunia 2026 antara Meksiko vs Inggris di Mexico City Stadium atau Azteca, Senin (6/7) pagi WIB diwarnai tiga gol di babak pertama.

Laga yang pemenangnya akan ketemu Norwegia di perempat final, sempat tertunda sekitar satu jam lantaran cuaca.

Setelah situasi dianggap aman untuk keselamatan semua pihak, pertarungan Meksiko vs Inggris langsung panas sejak awal.

Wasit dari Australia-Iran Alireza Faghani sudah mengeluarkan kartu kuning di menit pertama, untuk gelandang Inggris Declan Rice yang mengangkat kaki terlalu tinggi membahayakan kepala pemain Meksiko.

Pertandingan berjalan dalam tempo cepat dan keras.

Inggris yang bak masuk kandang singa, tak gentar menghadapi semua serangan kesebelasan Meksiko dan teror penonton.

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Tim Tiga Singa Inggris unggul dua gol dalam waktu dua menit, yakni pada menit ke-36 dan ke-38 melalui brace Jude Bellingham.

Meksiko tak patah arang, terus membombardir pertahanan Inggris yang membuat Laki-laki di Bawah Mistar Inggris Jordan Pickford terbang dan melayang beberapa kali.