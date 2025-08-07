menu
Setelah Soekarno, Prabowo Jadi Presiden Paling Sering Kunjungi ITB

Setelah Soekarno, Prabowo Jadi Presiden Paling Sering Kunjungi ITB
Presiden Prabowo Subianto saat mengunjungi kampus Institut Teknologi Bandung (ITB), pada Kamis (7/8). Foto: dokumentasi Biro Pers

jpnn.com - Menteri Pendidikan Tinggi, Riset, Sains, dan Teknologi (Mendikti Saintek) Brian Yuliarto mengatakan bahwa Presiden Prabowo Subianto merupakan presiden yang paling sering mengunjungi kampus Institut Teknologi Bandung (ITB) setelah Presiden pertama RI, Soekarno.

Hal itu disampaikan Brian dalam laporannya saat membuka acara Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri Indonesia (KSTI) 2025 yang dihadiri langsung oleh Presiden Prabowo.

“Tadi Pak Rektor (ITB) melaporkan kepada kami bahwa presiden yang saat aktif menjabat, mengunjungi ITB adalah Bapak Presiden Prabowo yang kedua setelah Presiden Soekarno,” ucap Brian di ITB, pada Kamis (7/8).

Menurut dia, KSTI menjadi ruang pertemuan antara peneliti, pelaku industri, dan pembuat kebijakan dalam menciptakan serta mengembangkan inovasi.

Acara tersebut juga digelar dalam rangka menyambut Hari Kebangkitan Teknologi Nasional yang jatuh pada 10 Agustus.

“Konvensi ini juga dilaksanakan sebagai salah satu peringatan Hari Kebangkitan Teknologi Nasional yang jatuh pada tanggal 10 Agustus 2025,” jelasnya.

Brian menuturkan bahwa itu adalah kesempatan besar untuk bersama-sama memikul tugas mulia dan memajukan bangsa.

“Menguasai IPTEK untuk kemajuan industri dan melahirkan SDM-SDM unggul yang siap memikul berbagai tugas negara dengan penuh kejujuran dan penuh integritas,” kata dia.

