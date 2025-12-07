Setelah Sukses di Futsal, Campus League Siap Merambah Basket dan Bulu Tangkis
jpnn.com - Event Campus League 2025 seri nasional resmi berakhir dengan UIN Sunan Gunung Djati dan Universitas Negeri Jakarta tampil sebagai juara.
CEO Campus League Ryan Gozali mengungkapkan bahwa pihaknya puas dengan antusiasme peserta serta tingginya animo publik terhadap ajang antarkampus tersebut.
Antusiasme Peserta dan Publik Terus Meningkat
Ryan menjelaskan bahwa meski pelaksanaan tahun ini masih memiliki keterbatasan waktu sehingga belum ideal, kualitas pertandingan menjadi catatan untuk edisi berikutnya.
"Campus League futsal sudah berjalan di dua kota regional dan nasional di Jakarta, tetapi ini baru permulaan dari perjalanan panjang Campus League."
"Tahun depan, minimal akan ada penambahan Bandung dan Surabaya, bahkan mungkin ada kejutan lain yang sedang kami siapkan," ungkap Ryan.
Rencana Musim Depan
Lebih lanjut, Ryan menuturkan bahwa mimpi besar Campus League ke depannya ialah menghadirkan turnamen antarkampus untuk berbagai cabang olahraga, termasuk futsal, basket, dan bulu tangkis.
Tidak main-main, pihaknya berkomitmen menyediakan wadah bagi kampus-kampus untuk berpartisipasi melalui penyelenggaraan yang profesional dan berkelanjutan.
"Kami sedang memfinalisasi sekitar sepuluh cabor untuk musim 2026, dan futsal, basket, serta bulu tangkis akan menjadi pilar kami," kata Ryan.
Campus League berencana menggulirkan kompetisi antarkampus untuk cabang olahraga basket, voli, bulu tangkis setelah sukses di futsal
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Final Campus League 2025 Seri Nasional Siap Sajikan Duel Ketat
- Campus League Futsal 2025 Seri Nasional: Pertarungan Sengit Kampus Jakarta vs Yogyakarta
- Sukses di Jakarta & Yogyakarta, Campus League 2025 Sajikan Pertarungan di Level Nasional
- Tim Futsal Putri STKIP Pasundan Cimahi Jadi Jawara Campus League 2025
- Pertandingan Campus League 2025 Sektor Putra Panas Sejak Hari Pertama
- Tim Futsal Kampus Jakarta, Bandung, dan Sumedang Adu Kekuatan di GOR UNJ