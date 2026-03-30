Setelah Tampil di JogjaROCKarta, The HU Lepas 2 Lagu Baru

Setelah Tampil di JogjaROCKarta, The HU Lepas 2 Lagu Baru

Setelah Tampil di JogjaROCKarta, The HU Lepas 2 Lagu Baru
Band hunnu rock asal Mongolia, The HU, saat beraksi dalam JogjaROCKarta 2025 di Yogyakarta pada 7 Desember 2025. Foto: Dedi Yondra / JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Band hunnu rock asal Mongolia, The HU, mempersembahkan karya terbaru bagi pendengar.

Tidak tanggung-tanggung, The HU langsung merilis dua lagu sekaligus yakni The Men dan ‘Warrior Chant’.

The Men hadir dengan sentuhan instrumen tradisional Mongolia yang berpadu dengan riff gitar berat dan vokal hipnotis khas The HU.

Lagu tersebut mengangkat filosofi Mongolia tentang kekuatan batin manusia (???????), yang menekankan pentingnya keseimbangan antara kekuatan, kebaikan dan energi positif dalam kehidupan.

Sementara itu, Warrior Chant menawarkan energi yang lebih agresif dengan nuansa ritmis yang kuat dan elemen tribal yang menjadi ciri khas The HU.

Lagu tersebut mempertegas identitas musikal The HU yang menggabungkan instrumen tradisional dengan pendekatan modern, sekaligus menunjukkan evolusi sound menuju rilisan album berikut.

Kedua lagu tersebut melanjutkan momentum The HU setelah keterlibatan dalam lagu ‘Pray to the Sun’ untuk serial One Piece di Netflix, serta berbagai proyek kolaboratif yang memperluas jangkauan ke audiens global.

Dikenal dengan gaya unik yang memadukan musik tradisional Mongolia dan rock modern, The HU terus memperkuat posisi sebagai salah satu band global paling inovatif saat ini, dengan basis penggemar yang terus berkembang di seluruh dunia.

Band hunnu rock asal Mongolia, The HU, mempersembahkan karya terbaru bagi pendengar.

