Setelah Terakhir di MotoGP Qatar 2023, Pembalap WSBK Ini Siap Comeback

jpnn.com - Pembalap World Superbike (WorldSBK) Iker Lecuona dipastikan kembali merasakan atmosfer MotoGP, setelah terakhir mengaspal pada 2023.

Iker akan menggantikan Alex Marquez di tim Gresini Racing pada MotoGP Hungaria 2026.

Balapan yang digelar di Sirkuit Balaton Park, Hungaria, pada 5-7 Juni itu menjadi kesempatan langka bagi Iker Lecuona tampil di kelas premier.

Kesempatan tersebut hadir setelah Alex Marquez masih harus menjalani pemulihan cedera, akibat kecelakaan yang dialaminya saat MotoGP Catalunya pada pertengahan Mei lalu.

Cedera itu sebelumnya juga memaksanya absen pada seri Mugello, Italia.

Bagi Iker Lecuona, penampilan di Hungaria akan menjadi momen spesial.

Selain menandai comeback-nya ke MotoGP, pembalap asal Spanyol itu juga bakal menjalani debut mengendarai motor Ducati di kelas utama.

Saat ini, Lecuona tengah menjalani musim yang impresif di ajang WorldSBK 2026.