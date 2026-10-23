Setelah Terbit SE dari Pusat, Pemda Memverifikasi Data PPPK

jpnn.com - ACEH BESAR – Pemerintah Kabupaten Aceh Barat memverifikasi data 2.795 PPPK di lingkungan pemerintah daerah setempat yang masa perjanjian kerjanya berakhir pada Desember 2026.

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Aceh Barat Hasmi Zuandi mengatakan pendataan dan verifikasi dilakukan sebagai tindak lanjut Surat Edaran Menteri Dalam Negeri atau SE Mendagri Nomor: 800.1.13.2/8000/SJ tentang Keberlanjutan PPPK dan PPPK Paruh Waktu yang Masa Perjanjian Kerjanya Berakhir Hingga Bulan Desember Tahun 2026.

SE Tersebut ditandatangani Mendagri Tito Karnavian pada 6 Oktober 2026.

“Verifikasi ini menindaklanjuti Surat Edaran Mendagri Nomor 800.1.13.2/8000/SJ tentang Kelanjutan Pegawai non-ASN serta pegawai PPPK yang masa perjanjian kerjanya berakhir pada Desember 2026,” kata Hasmi Zuandi di Meulaboh, Kamis (22/10).

Hasmi mengatakan pihaknya meminta para kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk mengusulkan tenaga ASN PPPK paruh waktu maupun PPPK penuh waktu yang kontrak kerjanya akan diperpanjang.

Berdasarkan data pengangkatan PPPK tahun 2025, jumlah keseluruhan PPPK di Kabupaten Aceh Barat saat ini tercatat sebanyak 2.795 orang.

Jumlah tersebut mencakup tiga unsur utama, yakni tenaga kesehatan, tenaga guru dan tenaga teknis.

Meski demikian, BKPSDM Aceh Barat masih melakukan verifikasi mendalam terhadap usulan dari masing-masing kepala OPD.