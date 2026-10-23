Setelah Terhukum, Persib Naik Bus dan Bersiap Main Lagi
jpnn.com - PAMEKASAN - Peramu Persib Bandung Igor Tolic mengaku tak punya waktu untuk memikirkan kekalahan pasukannya dari Madura United pada pekan ke-6 Super League di Pamekasan, Kamis (22/10) malam WIB.
Tolic tak menyalahkan para pemain atas kekalahan 0-1 itu.
Dia memilih untuk langsung mengalihkan fokus ke pertandingan berikutnya yang hanya berjarak tiga hari dari pertempuran melawan Madura United.
Pada pekan ke-7, Persib masuk ke Stadion Pakansari, Kabupaten Bogor untuk melayani tuan rumah Garudayaksa FC.
Jadwal Pekan ke-7
ileague
"Kami masih memiliki pertandingan lain dalam tiga hari ke depan. Jadi, tidak ada waktu untuk terlalu lama memikirkan kekalahan ini," tuturnya.
"Kami harus beristirahat, lalu naik bus dan bersiap menghadapi pertandingan berikutnya," imbuh Igor.
Dia mengakui kekalahan dari Madura United menjadi pelajaran buat skuadnya.
Persib Bandung kalah, ya? Cek klasemen Super League dan jadwal pertandingan pekan ke-7. Di sini.
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