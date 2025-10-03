Setelah Terima SK Kemenkum, Mardiono & Pengurus PPP Bakal Silaturahmi ke Prabowo

jpnn.com, JAKARTA - Ketua Umum PPP Muhamad Mardiono mengaku bakal bersilaturahmi dengan Presiden RI Prabowo Subianto bersama jajaran pengurus partai Kabah setelah terbit Surat Keputusan (SK) dari Kementerian Hukum (Kemenkum).

Mardiono mengaku lebih dahulu menyusun struktur kepengurusan DPP PPP sebelum bertemu Prabowo.

"Baru nanti kami akan menyampaikan permohonan waktu untuk audensi kepada Bapak Presiden," kata dia kepada awak media di Jakarta, Kamis (2/10).

Baca Juga: Ternyata Ini Alasan Menkum Akui Kepengurusan PPP Kubu Mardiono

Diketahui, Kemenkum pada Kamis ini menerbitkan SK terkait pengesahan kepengurusan PPP di bawah komando Mardiono.

SK itu diteken setelah PPP di bawah komando Mardiono lebih dahulu mendaftarkan hasil Muktamar X ke Kemenkum pada Selasa (30/9).

Adapun, Mardiono dalam Muktamar X di Ancol, Jakarta, Sabtu (27/9) kemarin terpilih secara aklamasi sebagai Ketum PPP.

Baca Juga: Majelis Pakar PPP Jabar Minta Polemik Disudahi dan Dukung Kepemimpinan Mardiono

Mardiono sendiri mengaku sudah bertemu Prabowo saat upacara Peringatan Hari Kesaktian Pancasila pada Rabu (1/10) kemarin atau setelah PPP menyelesaikan Muktamar X.

"Kemarin saya di upacara di Lubang Buaya ketemu," ujar dia.