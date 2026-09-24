menu
JPNN.com JPNN.com
JPNN.com » Olahraga » Liga Indonesia » Setelah Tinggalkan Eropa, Marselino Ferdinan Ungkap Fokus Barunya Bersama Persija

Setelah Tinggalkan Eropa, Marselino Ferdinan Ungkap Fokus Barunya Bersama Persija

Setelah Tinggalkan Eropa, Marselino Ferdinan Ungkap Fokus Barunya Bersama Persija
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Marselino Ferdinan Foto : Ricardo/JPNN.com.

jpnn.com - Marselino Ferdinan memulai petualangan baru bersama Persija Jakarta setelah meninggalkan Eropa.

Mantan pemain Oxford United itu ingin terlebih dahulu menemukan kembali kondisi terbaiknya setelah melewati perjalanan di sejumlah klub benua biru.

Kini, Marselino pulang ke tanah air untuk memperkuat Macan Kemayoran selama dua musim ke depan.

Baca Juga:

"Saya ingin menjadikan Persija sebagai tempat untuk membangun kembali kondisi fisik dan permainan saya," ucapnya.

Persija Jadi Pilihan Marselino

Setelah sebelumnya memperkuat KMSK Deinze, Oxford United, dan AS Trencín, Marselino kini menghadapi tantangan baru bersama Persija.

Menurutnya, tim ibu kota tersebut merupakan tempat terbaik yang sesuai dengan kebutuhannya saat ini.

Baca Juga:

"Saya melihat Persija menjadi yang terbaik untuk saya saat ini. Saya percaya kualitas tim dan staf pelatih bisa membantu saya mendapatkan kembali ritme permainan," tambahnya.

Pemain berusia 22 tahun itu memiliki ambisi besar bersama Persija. Setelah kondisi fisiknya kembali optimal, dia ingin ikut membawa tim bersaing di papan atas BRI Super League 2026/27.

Kembali dari Eropa, Marselino Ferdinan punya fokus khusus bersama Persija Jakarta.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co