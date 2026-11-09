Setelah Vakum 6 Tahun, Indonesia Junior International Series Kembali Bergulir di Kudus

jpnn.com, KUDUS - Turnamen bulu tangkis junior internasional akhirnya kembali bergulir di tanah air setelah sempat vakum selama enam tahun.

Bertajuk MilkLife Indonesia Junior International Series 2026, kejuaraan individu junior ini resmi dihelat di Kudus, Jawa Tengah, mulai 10 hingga 15 November 2026.

Ajang yang melibatkan 972 pebulutangkis muda dari delapan negara yaitu Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, China Taipei, Austria, Prancis, dan Amerika Serikat ini akan dihelat di GOR Djarum Jati dan Djarum Arena, Kudus, Jawa Tengah mulai 10 hingga 15 November 2026.

Badminton Asia Representative yang juga mewakili Ketua Panitia Pelaksana MilkLife Indonesia Junior International Series 2026, Bambang Roedyanto, menuturkan, Junior International Series akhirnya kembali bergulir di Indonesia setelah turnamen ini vakum selama enam tahun.

Selain memberikan pengalaman bertanding level internasional bagi para pebulutangkis muda, kejuaraan ini juga menjadi ajang strategis guna mengumpulkan poin dan meningkatkan ranking BWF demi mengikuti turnamen di level yang lebih tinggi.

"Sebagai turnamen perorangan junior dengan level International Series, kejuaraan ini memiliki peran strategis dalam memberikan pengalaman bertanding di level internasional. Selain itu, turnamen ini juga menjadi salah satu jalan menuju kejuaraan yang lebih besar seperti Asia Junior Championships dan World Junior Championships karena para peserta akan mendapatkan poin untuk meningkatkan posisi mereka di ranking BWF,” tutur Roedyanto.

Alhasil, sebagai turnamen bergengsi di level junior, MilkLife Indonesia Junior International Series 2026 menjadi magnet bagi para pebulutangkis muda untuk ambil bagian dan berjuang di tengah arena. Persaingan ketat akan tersaji di empat kategori yang dipertandingkan yakni U-13, U-15, U-17 dan U-19 baik putra dan putri. Sebabnya, tidak hanya diikuti oleh pebulutangkis muda nasional, para pebulutangkis mancanegara juga turun gelanggang di setiap sektor pertandingan.

Mengamati kerasnya persaingan di MilkLife Indonesia Junior International Series 2026 tersebut, Ketua Pengprov PBSI Jawa Tengah, Akhmad Khafidz Basri Yusuf, menilai ajang ini dapat menjadi ladang pembuktian bagi pebulutangkis muda nasional atas proses pembinaan yang selama ini telah mereka lalui. Ia berharap, selain menargetkan gelar juara, para pebulutangkis muda juga harus mampu memetik pelajaran dan pengalaman berharga dari keikutsertaannya di turnamen ini.