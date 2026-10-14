Setelah Viral di Pestapora 2026, Syahrini Rilis Kau yang Utama

jpnn.com, JAKARTA - Penyanyi sensasional Syahrini akhirnya membuka babak baru perjalanan kariernya seusai 7 tahun menepi dari industri hiburan.

Setelah penampilan heboh di Pestapora 2026 dan berujung viral, Syahrini kini merilis single terbaru yang bertitel Kau Yang Utama.

Lagu tersebut hadir bukan sebagai upaya mengulang masa lalu, melainkan sebagai perkenalan kembali terhadap Syahrini dengan perspektif hidup yang lebih dewasa.

Kau Yang Utama lahir dari pengalaman yang membentuk cara pandang Syahrini terhadap cinta, keluarga, rasa syukur, dan hal-hal yang benar-benar penting dalam hidup.

Dibawakan dengan pendekatan yang lebih intim dan elegan, lagu itu merepresentasikan transformasi personal sekaligus artistik.

Dalam penggarapannya, Syahrini menggandeng Andi Rianto sebagai komposer dan Dee Lestari sebagai penulis lirik.

Perpaduan keduanya menghadirkan lagu yang memberi ruang lebih besar bagi Syahrini untuk menyampaikan cerita personalnya dengan nuansa yang hangat dan reflektif.

"Selama beberapa tahun terakhir saya belajar bahwa hidup tidak selalu tentang mengejar sesuatu. Ada fase ketika kita justru menemukan diri kita saat memberi waktu untuk keluarga, menikmati setiap momen, dan belajar bersyukur. Musik selalu menjadi bagian dari hidup saya, tetapi kali ini saya kembali dengan hati yang berbeda. Saya ingin menyanyikan sesuatu yang benar-benar saya rasakan," ungkap Syahrini.