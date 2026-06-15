Setelah Viral, Garasi di Trotoar Jalan Lombok Bandung Dibongkar Satpol PP

jpnn.com, BANDUNG - Sebuah garasi dibangun di trotoar di kawasan Jalan Lombok, Kota Bandung dan mendapat sorotan publik setelah viral di media sosial.

Sorotan itu makin ramai setelah sebuah mobil pribadi tampak terparkir di dalam bangunan tersebut dan memunculkan anggapan bahwa fasilitas itu digunakan sebagai garasi pribadi.

Setelah viral di media sosial dan dilaporkan oleh warga, bangunan garasi itu sekarang sudah dibongkar. Proses pembongkaran dilakukan oleh Satpol PP Kota Bandung pada Minggu (14/6/2026).

Pantauan di lokasi, bangunan garasi itu sudah rata dengan tanah dan kini hanya ada garis pembatas yang dipasang oleh petugas,

Meski sudah dihancurkan, masyarakat masih harus melintasi jalan raya dan tidak bisa lewat trotoar karena kondisinya yang rusak.

Ketua RW 06, Kelurahan Citarum, Kecamatan Bandung Wetan, Anne Rahadi, membantah bahwa bangunan garasi yang berdiri di atas trotoar dipakai untuk kepentingan pribadi.

Menurutnya, bangunan yang dipersoalkan warga itu adalah untuk menyimpan kendaraan pengangkut sampah atau Triseda milik kewilayahan.

"Dikira itu memang kami pakai untuk garasi mobil pribadi. Sebetulnya, tempat itu adalah kandangnya motor sampah roda tiga. Saya buat dengan dana swadaya dari warga," kata Anne, Senin (15/6/2026).