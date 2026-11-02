Setelah Vonis Aku, Strummer Electro Siapkan Suatu Yang Baru

jpnn.com, YOGYAKARTA - Project synthwave asal Yogyakarta, Strummer Electro terus membuktikan produktivitas dalam berkarya.

Sejak memulai proyek ambisius, duo beranggotakan Strummer (vokal/gitar) and Electro (synthesizer) itu konsisten merilis satu lagu per bulan.

Strategi tersebut dipilih agar setiap karya mendapatkan apresiasi yang setara dari para pendengar, tanpa harus mengubur lagu potensial lainnya laiknya dalam format album konvensional.

Meski terdengar melelahkan, strategi itu justru menjadi bahan bakar kreativitas yang tidak ada habisnya bagi Strummer Electro.

"Bisa konsisten sampai single ke delapan ini adalah sebuah keajaiban sekaligus hasil disiplin yang ketat bagi kami. Tantangan terbesarnya bukan cuma soal teknis produksi yang harus cepat, tapi bagaimana menjaga agar setiap lagu punya jiwa dan warna yang berbeda” kata Strummer.

Setelah Oktober lalu melepas Vonis Aku, Strummer Electro kini siap merilis single ke-8 berjudul Suatu Yang Baru pada 13 November 2026.

Bila Vonis Aku mengeksplorasi warna darkwave yang kelam, single baru menunjukkan musikalitas Strummer Electro bergeser ke arah yang lebih optimis namun tetap bertenaga.

"Pada single baru ini, kami mencoba menyuntikkan energi yang lebih dinamis dengan lirik yang sangat relevan untuk siapa saja yang sedang merasa bosan dalam rutinitas harian" jelas Strummer.