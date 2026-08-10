Setengah Abad PB Jaya Raya, Susi Susanti Siapkan Generasi Juara yang Berkarakter

jpnn.com - Peringatan HUT ke-50 Perkumpulan Bulu Tangkis (PB) Jaya Raya berlangsung khidmat di GOR PB Jaya Raya, Bintaro Jaya, Tangerang Selatan, Senin (10/8/2026).

Perayaan digelar sederhana dan dihadiri jajaran pimpinan, pemain, serta sejumlah legenda bulu tangkis Indonesia.

Ketua Umum PB Jaya Raya Susi Susanti mengatakan peringatan tersebut menjadi momentum untuk melihat kembali perjalanan klub sekaligus mempersiapkan masa depan.

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"Hari ini merupakan momen yang sangat istimewa. Lima dekade Jaya Raya telah menjadi bagian penting dalam perjalanan bulu tangkis Indonesia."

"Sepanjang perjalanan, Jaya Raya sudah banyak melahirkan banyak atlet, pelatih, dan insan olahraga yang memberikan prestasi serta kebanggaan bagi bangsa," ujar peraih medali emas Olimpiade Barcelona 1991 itu.

Jaya Raya memiliki sejarah panjang dalam pembinaan bulu tangkis Indonesia. Sejak berdiri pada 26 Juli 1976 oleh mendiang Ciputra, klub tersebut telah melahirkan sejumlah atlet yang kemudian mengukir prestasi di level internasional.

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Sederet pencapaian telah diraih, seperti empat medali emas Olimpiade edisi Barcelona 1992, Sydney 2000, Beijing 2008, dan Tokyo 2020.

Kemudian, sembilan gelar Kejuaraan Dunia, 15 trofi All England, serta ada delapan medali emas Asian Games yang dipersembahkan.