JPNN.com » Entertainment » Gosip » Setia Dampingi Ammar Zoni, Dokter Kamelia: Bukan Masalah Hati Lagi, Tetapi...

Setia Dampingi Ammar Zoni, Dokter Kamelia: Bukan Masalah Hati Lagi, Tetapi...

Dokter Kamelia, kekasih Ammar Zoni. Foto: Instagram/drg.kamelia

jpnn.com, JAKARTA - Dokter Kamelia terus konsisten mendampingi kekasihnya, Ammar Zoni yang sedang menjalani proses hukum akibat kasus narkoba.

Meski demikian, dia tidak memungkiri sempat berada pada posisi capek melewati proses demi proses.

"Ya capek lah, seumur hidup pengalaman pertama kali," kata Dokter Kamelia saat jadi bintang tamu Rumpu di Trans TV baru-baru ini.

Walau lelah, Dokter Kamelia memastikan tidak pernah menyesal mendampingi Ammar Zoni.

Menurutnya, ini tidak hanya sebatas soal asmara, tetapi juga perihal rasa kemanusiaan untuk menolong seseorang.

"Enggak (menyesal), bukan masalah hati lagi, tetapi moral dan kemanusiaan. Aku benar-benar tahu kejadiannya, jadi aku harus meluruskan ini," tambah perempuan yang berprofesi sebagai dokter gigi itu.

Dokter Kamelia menegaskan akan terus berusaha mendampingi Ammar Zoni hingga proses sidang selesai.

Dia belum memikirkan terlalu jauh soal kemungkinan melangkah ke jenjang pernikahan dengan Ammar Zoni.

