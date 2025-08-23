Setiap Warga Negara Harus Cerdaskan Anak Bangsa, Ini Tujuannya

jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat mengungkapkan setiap warga negara harus berperan aktif dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa. Hal itu demi meningkatkan daya saing di masa depan.

"Konstitusi menegaskan bahwa tujuan bernegara adalah mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Kemakmuran itu bukan semata sejahtera secara materi, tetapi juga sehat jasmani dan rohani yang di dalamnya termasuk kesehatan otak setiap anak bangsa," kata Lestari Moerdijat saat menjadi pembicara kunci pada seminar bertema Kesehatan Otak sebagai Pilar Penting dalam Pembangunan Nasional Menuju Daya Saing Global Indonesia Emas 2045 yang digelar dalam rangka Musyawarah Kerja Nasional Perhimpunan Dokter Spesialis Neurologi Indonesia (Mukernas Perdosni) Tahun 2025, di Bandung, Jawa Barat, Sabtu (23/8).

Menurut Lestari, penting mengedepankan upaya membangun 'jembatan' antara kesehatan jiwa dan kesehatan otak dalam konteks sebuah kebijakan.

Baca Juga: Waka MPR Lestari Moerdijat Dorong Penguatan Peran Orang Tua untuk Cegah Kasus DBD

Oleh karena itu, ujar Rerie, sapaan akrab Lestari, seringkali negara melahirkan kebijakan atas dasar pola pikir mereka sendiri.

Sehingga, tambah dia, kerap kali kebijakan yang lahir hanya mampu mengatasi gejala yang ada di permukaan saja.

"Akibatnya, permasalahan yang dihadapi selalu berulang. Dalam konteks mewujudkan Indonesia Emas 2045 kita harus mampu mewujudkan 4 pilar visi yang telah dicanangkan," tuturnya

Baca Juga: Lestari Moerdijat Dorong Kebijakan Pencegahan Kekerasan Pendidikan Tepat Sasaran

Visi tersebut, tambah dia, yaitu pembangunan sumber daya manusia serta penguasaan ilmu dan teknologi, pemerataan pembangunan, pembangunan ekonomi berkelanjutan, serta pemantapan ketahanan nasional dan tata kelola pemerintahan yang baik.

Untuk mewujudkan keempat visi tersebut, tegas Rerie, tentu saja harus didukung dengan kesehatan berpikir yang didasari atas terpenuhinya kesehatan jiwa dan otak yang baik bagi setiap anak bangsa.