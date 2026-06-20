Setir Mobil Sulit Dikendalikan? Cek Kondisi Rack Steer Sebelum Terlambat

jpnn.com, JAKARTA - Kebanyakan pemilik mobil terfokus pada bagian mesin, ban, dan sistem pengereman saja.

Namun, ternyata ada komponen krusial lain yang harus diperhatikan terutama pada sistem kemudi karena memiliki peran langsung terhadap stabilitas kendaraan, yakni rack steer.

Asst. to Aftersales Departement Head of Service PT Suzuki Indomobil Sales (SIS) Hariadi mengungkapkan bahwa dalam penggunaan harian, kondisi jalan dan kebiasaan berkendara dapat memengaruhi performa rack steer.

Menurut dia, ketika performa rack steer mulai menurun dapat berdampak pada kualitas kontrol kendaraan.

Respons setir bisa terasa berubah, arah mobil kurang presisi, hingga muncul rasa tidak stabil terutama saat berkendara pada kecepatan tertentu atau saat melakukan manuver.



Dia menjelaskan rack steer merupakan komponen utama pada sistem kemudi yang meneruskan putaran setir menjadi pergerakan roda depan.

"Saat bekerja optimal, komponen ini membantu pengemudi memperoleh kendali arah secara stabil, presisi, dan responsif dalam berbagai kondisi jalan," ungkapnya



Dia menambahkan jika komponen itu bermasalah maka tidak hanya mempengaruhi kenyamanan, tetapi juga dapat berdampak pada aspek keselamatan jika tidak segera ditangani.



Kenali Gejala Awal Sebelum Gangguan Membesar

Saat rack steer mulai mengalami gangguan, pengemudi umumnya dapat merasakan beberapa tanda, yakni setir terasa kurang stabil atau tidak kembali ke posisi semula dengan sempurna setelah berbelok, arah kendaraan terasa kurang presisi saat melaju lurus.

Muncul bunyi dari area bawah kendaraan saat melewati jalan tidak rata dan respons kemudi terasa berat atau tidak konsisten



Gejala tersebut sebaiknya tidak diabaikan. Pemeriksaan sejak dini dapat membantu proses diagnosis dan penanganan menjadi lebih cepat, akurat, serta mencegah kerusakan yang lebih luas.