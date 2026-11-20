jpnn.com - Sekretariat Jenderal DPD RI mengembangkan LayananTerpadu Monitoring Aspirasi (LENTERA) sebagai upaya memperkuat pengelolaan aspirasi masyarakat dan daerah berbasis digital. Sistem pemantauan itu dirancang untuk mendukung pengelolaan aspirasi secara lebih terstruktur, terukur, dan akuntabel.

Inovasi tersebut digagas oleh Feri Rozak selaku kepala bagian Sekretariat Wakil Ketua DPD RI Bidang Otonomi Daerah, Politik, dan Hukum, sebagai bagian dari Aksi Perubahan dalam Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA) Angkatan VIII Tahun 2026 Lembaga Administrasi Negara RI.

Berdasarkan Peraturan DPD RI Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tata Tertib, DPD RI mengelompokkan provinsi ke dalam dua wilayah besar, yakni Wilayah Barat dan Wilayah Timur, yang masing-masing terbagi menjadi dua sub wilayah.

Baca Juga: Saran dari Prof Amien Rais untuk Gibran bin Jokowi

Pengelompokan ini menjadi kerangka koordinasi kewilayahanbagi Anggota DPD RI dalam menjalankan fungsi representasidan memperjuangkan aspirasi masyarakat daerah.

Salah satunya adalah Sub Wilayah Barat II yang berada di bawah koordinasi Wakil Ketua DPD RI Gusti Kanjeng Ratu Hemas. Sub wilayah ini mencakup sembilan provinsi, yaitu Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, Banten, Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur.

Dengan cakupan tersebut, diperlukan dukungan kesekretariatan yang terintegrasi agar proses pengelolaan, pelaporan, dan pemantauan tindak lanjut aspirasi masyarakat daerah dapat berjalan lebih efektif dan akuntabel.

Baca Juga: AKP Malaungi Akhirnya Divonis Penjara Selama Ini

Pengembangan LENTERA merupakan bagian dari pembangunan Model Smart Governance untuk memperkuat tata kelola Sub Wilayah Barat II DPD RI, yang mencakup dukungan kesekretariatan kepada 36 Anggota DPD RI dari sembilan provinsi di kawasan Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara.

Dengan cakupan wilayah dan kebutuhan koordinasi yang luas, pengelolaan aspirasi daerah membutuhkan proses kerja yang terstandar, informasi yang mudah ditelusuri, serta mekanismepemantauan yang dapat mendukung pengambilan keputusan.