Setjen MPR Pastikan Persiapan Sidang Tahunan Berjalan Optimal Lewat Kolaborasi Antarlembaga

jpnn.com, JAKARTA - Sekretariat Jenderal MPR memastikan seluruh rangkaian persiapan telah berjalan matang dan terkoordinasi menjelang pelaksanaan Sidang Tahunan MPR serta Sidang Bersama DPR dan DPD 2026 pada Jumat (14/8).

Kepastian itu disampaikan Deputi Bidang Administrasi Setjen MPR Heri Herawan di Ruang Rapat Paripurna Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (13/8).

Heri mengungkapkan pelaksanaan Sidang Tahunan periode tahun ini mengedepankan sinergi dan kolaborasi erat antar-Kesetjenan Lembaga Negara.

Dia menyampaikan seluruh unit kerja di lingkungan Sekretariat Jenderal MPR telah mengoptimalkan kesiapan di bidangnya masing-masing demi menjamin kelancaran agenda ketatanegaraan tahunan tersebut.

"Untuk acara Sidang Tahunan MPR RI serta Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI Tahun 2026, seluruh unsur unit kerja di lingkungan Sekretariat Jenderal MPR RI sudah melaksanakan persiapan dengan matang,” kata Heri mewakili Plt Sekjen MPR Siti Fauziah usai gladi bersih Sidang Tahunan MPR serta Sidang Bersama DPR dan DPD 2026.

Heri menjelaskan, dari sisi persidangan dan substansi, Biro Persidangan dan Pemasyarakatan Konstitusi telah merampungkan rancangan rundown acara, pidato Ketua MPR, presensi kehadiran Anggota MPR dan penataan tata tempat duduk bagi seluruh Anggota MPR sesuai dengan Fraksi dan Kelompok Anggota MPR.

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Sementara itu, Biro Pengkajian Konstitusi menyiapkan laporan kinerja MPR yang akan disampaikan Presiden Prabowo Subianto pada pelaksanaan Sidang Tahunan MPR dengan agenda laporan kinerja lembaga-lembaga negara.

Selain itu, dari skenario protokoler dan tata tempat duduk tamu VVIP/VIP dikelola oleh Biro Sekretariat Pimpinan, mencakup alur penjemputan Presiden dan Wakil Presiden, serta pengaturan tempat duduk untuk Korps Diplomatik/Duta Besar negara sahabat, para presiden dan wapres terdahulu, Pimpinan MPR/DPR/DPD terdahulu, hingga para Ketua Lembaga Negara.