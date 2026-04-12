menu
JPNN.comJPNN.com
Setuju Komunikasi Istana Membaik, Peneliti BRIN Dorong Peran Bakom Jika Seskab Teddy Sibuk

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Seskab Teddy Indra Wijaya. Foto dokumentasi Setkab

jpnn.com - Peneliti Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Wasisto Raharjo Jati menilai istana tampak telah responsif dalam menjawab berbagai isu yang berkembang di publik.

Hal demikian dikatakan Wasisto menyikapi pernyataan analis politik Hendri Satrio (Hensa) yang menyebut komunikasi Istana membaik, meski terasa spontan.

"Saya pikir komunikasi Istana memang sudah responsif dengan isu-isu aktual," kata Wasisto kepada awak media dikutip Minggu (12/4).

Baca Juga:

Namun, Wasisto mendorong Badan Komunikasi (Bakom) RI bisa tampil lebih aktif dan terdepan menyampaikan pandangan pemerintah menyikapi berbagai isu.

"Bakom ini yang mempunyai tugas utama sebagai lembaga komunikasi, tujuannya supaya pesan yang disampaikan sesuai dengan tugas utama institusi itu," lanjut dia.

Wasisto menilai Seskab Teddy Indra Wijaya dan Mensesneg Prasetyo Hadi tidak bisa selalu mengisi ruang publik menjelaskan kebijakan negara.

Baca Juga:

Menurutnya, kedua tokoh yang berperan sentral dalam komunikasi itu harus memikirkan urusan administrasi negara pada saat yang sama.

Oleh karena itu, Wasisto mengusulkan Bakom aktif mengisi ruang ketika Seskab dan Mensesneg sedang mengurusi administrasi negara.

Peneliti BRIN Wasisto Raharjo Jati sebut Bakom RI bisa terdepan menyampaikan pandangan pemerintah menyikapi berbagai isu jika Seskab Teddy sibuk.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI