Setuju Komunikasi Istana Membaik, Peneliti BRIN Dorong Peran Bakom Jika Seskab Teddy Sibuk

jpnn.com - Peneliti Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Wasisto Raharjo Jati menilai istana tampak telah responsif dalam menjawab berbagai isu yang berkembang di publik.

Hal demikian dikatakan Wasisto menyikapi pernyataan analis politik Hendri Satrio (Hensa) yang menyebut komunikasi Istana membaik, meski terasa spontan.

"Saya pikir komunikasi Istana memang sudah responsif dengan isu-isu aktual," kata Wasisto kepada awak media dikutip Minggu (12/4).

Namun, Wasisto mendorong Badan Komunikasi (Bakom) RI bisa tampil lebih aktif dan terdepan menyampaikan pandangan pemerintah menyikapi berbagai isu.

"Bakom ini yang mempunyai tugas utama sebagai lembaga komunikasi, tujuannya supaya pesan yang disampaikan sesuai dengan tugas utama institusi itu," lanjut dia.

Wasisto menilai Seskab Teddy Indra Wijaya dan Mensesneg Prasetyo Hadi tidak bisa selalu mengisi ruang publik menjelaskan kebijakan negara.

Menurutnya, kedua tokoh yang berperan sentral dalam komunikasi itu harus memikirkan urusan administrasi negara pada saat yang sama.

Oleh karena itu, Wasisto mengusulkan Bakom aktif mengisi ruang ketika Seskab dan Mensesneg sedang mengurusi administrasi negara.