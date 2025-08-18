menu
Setya Novanto Masih Dianggap Sebagai Keluarga Besar Golkar
Mantan Ketua DPR RI yang juga koruptor e-KTP Setya Novanto (kedua dari kiri) saat menerima pembebasan bersyarat dari Lapas Kelas I Sukamiskin, Kota Bandung pada Sabtu (16/8/2025). Foto: dok. Ditjen Pas Jabar

jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua Umum Golkar Ahmad Doli Kurnia mengatakan partainya sampai kini tak pernah mengumumkan Setya Novanto atau Setnov dikeluarkan atau diberhentikan.

Termasuk, kata dia, Setnov tidak pernah mengajukan mundur dari Golkar setelah tersangkut perkara hukum. 

"Jadi, saya menganggap beliau itu masih bagian dari keluarga besar Partai Golkar," ujar Doli kepada awak media, Senin (18/8).

Namum, legislator Komisi II DPR RI itu mengaku tidak bisa menjawab soal kemungkinan Setnov akan aktif kembali di Golkar setelah bebas bersyarat.

"Nah, itu tergantung yang bersangkutan, ya, kan. Apakah misalnya dia segera mau aktif politik? Ya, kan, belum tahu," lanjut Doli.

Toh, ujar dia, Setnov pernah menjabat posisi strategis di partai, sehingga keaktifan eks Ketua DPR RI itu tergantung keputusan pribadi.

"Apalagi, kan, Pak Novanto itu sudah pernah sampai di puncak, menjadi ketua umum begitu," ungkap dia.

Koruptor e-KTP Setya Novanto kini sudah bisa menghirup udara segar setelah bebas bersyarat dari Lapas Kelas I Sukamiskin, Kota Bandung.

Wakil Ketua Umum Golkar Ahmad Doli Kurnia menyebut partainya menganggap Setya Novanto bagian dari keluarga besar parpol berkelir kuning itu.

