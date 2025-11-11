Seusai Audiensi dengan Ariel Cs, Fraksi PDIP Janji Awalan Revisi UU Hak Cipta

jpnn.com, JAKARTA - Fraksi PDI Perjuangan DPR RI menyatakan kesiapannya untuk mengawal proses revisi Undang-Undang tentang Hak Cipta. Komitmen ini disampaikan seusai menerima audiensi dari pengurus Vibrasi Suara Indonesia atau VISI, yang diwakili oleh musisi Ariel Noah dan Armand Maulana.

Anggota DPR RI dari Fraksi PDIP, Lasarus, mengatakan bahwa fraksinya akan memastikan pasal-pasal bermasalah dalam UU Hak Cipta dapat diselesaikan.

"Tentu kami dari Fraksi PDI Perjuangan ya, sudah mendengar semua dan kami akan mengawal dengan baik pelaksanaan revisi undang-undang ini sehingga pasal-pasal yang bermasalah di UU tentang Hak Cipta ini bisa untuk segera diselesaikan dan tujuan dari dibuatnya undang-undang ini memang sesuai dengan keinginan semua pihak," kata Lasarus di Ruang Fraksi PDIP, Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (10/11).

Lebih lanjut, Ketua Komisi V DPR RI ini mengungkapkan poin utama yang dibahas.

"Prinsipnya, yang sudah kami diskusikan tadi ada sistem yang tidak berjalan dengan baik, sehingga royalti itu tidak sampai kepada yang berhak. Titik utamanya di situ, ya itu yang pertama," ucapnya.

"Yang kedua, kemudian kita akan berdiskusi lebih lanjut untuk membedakan mana ruang sosial, mana ruang bisnis terkait dengan royalti ini. Ya ini juga akan dipisahkan secara baik nanti di rencana revisi ini," timpalnya.

Lasarus juga menginformasikan Badan Legislasi DPR RI telah mengagendakan rapat dengar pendapat umum dengan VISI pada Selasa (11/11). Ia menegaskan pentingnya pemerintah terbuka menerima aspirasi masyarakat, khususnya dari pekerja seni, dalam penyusunan draft revisi UU tersebut. Fraksi PDIP berharap aturan yang disusun dapat mengakomodir keinginan semua pihak dan menciptakan keadilan bagi industri musik Indonesia.

Di tempat yang sama, Ariel Noah menyatakan bahwa kunjungan mereka bertujuan menyampaikan persoalan terkait hak cipta. VISI berharap Fraksi PDIP dapat mengawal proses penyusunan RUU tentang Hak Cipta. "Jadi kita butuh kepastian itu biar cepat selesai, biar semua orang merasa nyaman untuk bernyanyi, pencipta lagu mendapatkan haknya juga," kata Ariel Noah. (tan/jpnn)



